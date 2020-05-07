Порівняно з березнем у квітні споживання електроенергії знизилось на 11% – "Укренерго"
Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось на 11% порівняно з березнем цього ж року та становить 9028 млн кВт*год, а порівняно з квітнем минулого року - зменшилось на майже 8%.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
Зазначається, що зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів.
Водночас населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 року.
Основними чинниками зниження споживання в "Укренерго" назвали сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємств, середнього та малого бізнесу і сфери послуг.
"Аналіз споживання 2019 р. показує, що тенденція до суттєвого подальшого зниження споживання стосується в основному населення та комунально-побутової групи споживачів. Решта секторів економіки знижували чи збільшували своє споживання ситуативно. Тому очікується, що тенденція до зниження споживання всіма категоріями зберігатиметься до моменту завершення карантину", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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