Порівняно з березнем у квітні споживання електроенергії знизилось на 11% – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось на 11% порівняно з березнем цього ж року та становить 9028 млн кВт*год, а порівняно з квітнем минулого року - зменшилось на майже 8%.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Зазначається, що зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів.

Зокрема, у порівнянні з квітнем 2019 року найбільший спад споживання показує машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також - паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки (по -12%).