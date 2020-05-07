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Метро до 22 травня не відкриють – Офіс президента

Четвер, 7 травня 2020, 14:00
 

Відкриття метрополітенів не можливе до 22 травня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді у глави держави Володимира Зеленського порушували питання запуску транспорту, серед іншого – метрополітену. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня. Адже ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

Пряма мова Зеленського: "Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад півтисячі. Транспорт – це прямий спосіб поширення цієї небезпеки".

Українська правда

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Київ метрополітен

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