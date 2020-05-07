Кабмін призначив заступника голови Мінекоенерго

Кабінет міністрів на засіданні 6 травня призначив заступника директора з економіки та фінансів ДП "Енергоринок" Юрія Бойка заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

Зазначається, що Юрій Бойко - енергетик за фахом, працює в енергетичній сфері 25 років.

З 2003 року Бойко працював директором Броварського району елетричних мереж ВАТ "А.Е.С Київобленерго", потім - на керівних посадах цієї компанії у Києві.

У 2009-2011 роках працював технічним директором, а потім - віце-президенттом приватного підприємства "Управляюча компанія "Метрополія".

З вересня 2011 по жовтень 2012 року працював на посаді технічного директора приватного підприємства ТОВ "Інжинірингова компанія Нові Енергетичні Технології" (Київ).

З листопада 2012 до жовтня 2014 року - т.в.о. голови правління, а згодом - голова правління ПАТ "Чернігівобленерго".

З жовтня 2014 до травня 2020 року працював заступником директора з економіки та фінансів ДП "Енергоринок".

У своїй декларації про майно і доходи за 2019 рік Бойко вказав 5,998 млн грн доходів.

Зокрема, зарплата становила 5,8 млн грн, банківські відсотки - 181 631 грн, подарунки у негрошовій формі - 353 грн, його дружина і дочка за 2019 рік задекларували 138 756 грн доходів.

Також Бойко вказав 1,8 млн грн, 52,4 тисяч доларів та 71,1 тисяч євро на банківських рахунках, а також - 175 тисяч гривень готівкою, його дружина - 32 тисячі доларів та 12 тисяч євро готівкою.

Новий заступник голови Мінекоенерго володіє квартирою (61,8 кв. м.) в Броварах Київської області, а дружина - квартирою (61,7 кв. м.) та двома земельними ділянками (520 і 1 654 кв. м.) і недобудованим будинком (250,1 кв. м.) в Броварах.

Бойко також володіє двома автомобілями: Audi Q7 2014 року випуску і Volvo ХС90 2018 року випуску.

Економічна правда