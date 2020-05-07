Попри заяву МОЗ, Інститут молекулярної біології НАН не отримав додаткових коштів на виготовлення тестів – StateWatch

Інститут молекулярної біології НАН України поки не отримав додаткового фінансування на виготовлення тест-систем для вивялення COVID-19, попри відповідну заяву голови МОЗ Максима Степанова.

Про це повідомив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на листування з Інститутом.

"Єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тис грн в березні після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовлених Інститутом за власний рахунок партії тест-систем у кількості 1000 зразків.

Натомість очільник МОЗ Максим Степанов 25 квітня під час брифінгу заявив, що Міністерством фінансів наприкінці березня було виділено кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України "на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем", - зазначив Канєвський.

Лист Інституту

В Інституті запевняють, що жодних сум від Мінфіну не отримували та були вимушені оплатити власну роботу внутрішніми коштами Академії, в структуру якої входить Інститут.

"Наприкінці січня РНБО замовило Інституту розробку тестів. Першого хворого в Україні - у Чернівцях - на початку березня протестували нашим тестом. Результати відправили до м. Лондон, Велика Британія, де підтвердили, що тест готовий до використання", - розповіли в Інституті деталі початку виготовлення тестів в Україні.

"Після підтвердження з Лондону Інститут виготовив 1000 тест-систем за кошти Академії наук у сумі 350 тис грн. Ця тисяча тестів була передана в Житомирський та Київський центри громадського здоров’я, ще в березні", - пише StateWatch.

Раніше Інститут молекулярної біології НАН підтвердив StateWatch, що може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має на це грошей.

Економічна правда