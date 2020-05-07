Де взяти позику на карантині

Питання грошей на товари, так званого споживчого кошика, досить серйозно постало перед населенням через продовження карантину до 22.05.2020 року.

У зв’язку з цим у населення виникає потреба в фінансовій підтримці, щоб забезпечити основні потреби своїх сімей у харчуванні та медичному обслуговуванні.

Банки без особливого ентузіазму надають дрібні споживчі кредити, адже люди фактично втратили свою платіжну спроможність. Що сьогодні пропонують ломбарди, ми дізнавались у представників національної мережі ломбардів "Скарбниця".

Нас запевнили, що не спостерігають аномального напливу клієнтів. Основну увагу зараз ломбарди зосереджують на інноваційних сервісах, котрі дають можливість вигідно кредитуватись, залишаючись вдома.

"Кредит у ломбарді – це зрозумілий і надійний спосіб гарантовано отримати гроші. Сьогодні у людей є можливість знаходячись вдома на карантині, отримати гроші з доставкою додому. Це так само просто, як замовити піцу чи продукти з магазину", - запевнили нас у ломбарді "Скарбниця".

Погодьтесь, це непоганий варіант дотримуватись умов карантину, але як саме ломбард видає кредити з доставкою, не зовсім зрозуміло, адже ми звикли, що як мінімум 2 рази потрібно прийти на відділення, щоб здати річ та, закривши кредит, викупити її назад.

Послуга "Кредитний кур’єр" змінює звичне уявлення про ломбарди, котрі активно впроваджують інновації. Як саме нею можна скористатись з вигодою для себе?

1 Крок Оформлення заявки

На сайті ломбарду "Скарбниця" потрібно оформити заявку, додавши фото та опис своєї застави, а також вказавши свої персональні дані.

2 Крок Узгодження деталей та відправка застави

У розмові з менеджером компанії клієнт ознайомлюється з деталями доставки та надсилає предмет застави кур’єром у ломбард.

3 Крок Погодження та отримання коштів

Отримавши посилку, оцінювач зв’язується з клієнтом та після погодження умов кредиту, ломбард перераховує гроші на картку. Якщо ваш кредит склав 1500 гривень і більше, а договір було укладено мінімум на 14 днів, усі витрати на доставку компенсуються самим ломбардом.

Погашати кредит можна у особистому кабінеті на сайті компанії, залишаючись вдома й не наражаючи на небезпеку себе та близьких на час карантину. Якщо ви взяли лиш частину кредитних коштів, за виникнення потреби у грошах, можна добрати залишок суми також через особистий кабінет дистанційно.

Погасивши кредит, не турбуйтесь про те, як потрапити у відділення, адже ломбард "Скарбниця" безкоштовно зберігає предмети застави своїх клієнтів на час карантину.

Також у ломбарді відмінили стягнення штрафів та пені, а для клієнтів, які у зв’язку з карантином втратили платіжну спроможність, застосовуються пільгові умови обслуговування.

Для отримання кредитних коштів ломбарди не вимагають довідок з роботи, наявності поручителів, кредитної історії. Особливістю ломбардного кредиту виступає предмет застави, яким забезпечується сам кредит, а ряд інноваційних сервісів дозволяє клієнтам з легкістю обслуговуватись дистанційно.

Як бачите, сьогодні до списку переваг додалась ще одна – зовсім не обов’язково йти до відділення, щоб взяти позику, адже існує "Кредитний кур’єр".