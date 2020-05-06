Комітет рекомендує голосувати за законопроєкт, який дозволить приховувати майно через дітей

Комітет з антикорупційної політики Верховної Ради підтримав та рекомендує приймати за основу і в цілому законопроект №3355-1, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо вони не живуть разом з декларантом.

Джерело: заступник голови фракції "Голос", нардеп Ярослав Юрчишин у Facebook, пояснювальна записка до законопроєкту, текст законопроєкту

Пряма мова Юрчишина: "Щойно голосами частини "Слуг народу" та ОПЖЗ визнано некорупційним та рекомендовано приймати за основу і в цілому законопроект 3355-1 який дозволяє:

- уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом. Купив син умовного голови ДПС Любченка квартиру у свої неповні 18, зареєстрував на себе, довести походження грошей не може, але батько поза підозрою. Головне щоб не попалил відвідування цієї квартири зачасто;

- не декларувати дохід радниками на громадських засадах президента України. Радник з питань працевлаштування Денис Єрмак (всі співпадіння вигадані) може не декларуватися, гроші він точно не від держави отримував".

Деталі: За словами Юрчишина, усе це "прикривалося потребою декларуватися членам Наглядових рад державних підприємств". Нардеп пояснив, що врегулювати це питання мав альтернативний законопроєкт №3355, але комітет його відхилив.

За словами Юрчишина, проєкт закону № 3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства" може бути у порядку денному вже 12 травня.

Такий поспіх він пояснює тим, що 1 червня завершується річне декларування, і відповідно "треба встигнути все переписати на дітей, зареєструвати дітей деінде, бажано, 29 грудня, залучити радників на громадських засадах".

Законопроєкт авторства "слуг народу" Сергія Іонушаса, Руслана Стефанчука, Галини Янченко, "батьківщинівця" Івана Крулька, члена "ОПЗЖ" Григорія Мамки та інших пропонує поширити обов’язок декларування відомостей щодо неповнолітніх дітей лише у тому випадку, коли вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування.

Крім того, цей проєкт закону пропонує викреслити усіх помічників і радників, які працюють на громадських засадах з числа осіб, на яких поширюється антикорупційний закон, і викласти підпункт "ї" статті 3 у такій редакції:

"Суб’єктами, на яких поширюється дія цього закону, є: заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар президента України (крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах), помічники суддів, помічники суддів Конституційного Суду України".

Що було рааніше: 5 травня керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у блозі на "Українській правді" повідомив, що група народних депутатів внесла на розгляд Верховної Ради законопроєкт, мета якого дозволити чиновникам не показувати в деклараціях позашлюбних дітей.

Українська правда