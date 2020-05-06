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Microsoft інвестує 1 мільярд доларів у будівництво дата-центру в Польщі

Середа, 6 травня 2020, 14:57
 

Американський гігант Microsoft інвестує мільярд доларів у Польщу для побудови найбільшого у Центральній та Східній Європі центру обробки даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wprost.

Американська компанія стала партнером Національного хмарного оператора, створеного державним банком PKO BP і Польським фондом розвитку з метою прискорення цифровізації бізнесу та державного управління. Це буде найбільша інвестиція в ІТ в історії Польщі. 

Партнерство Microsoft та хмарного оператора є частиною проєкту Digital Valley Poland, який об'єднує підприємства, державні установи та університети. Проєкт  розрахований на наступні сім років і передбачає будівництво в Польщі нового локального центру обробки даних, який стане частиною глобальної хмари Microsoft.

Центр обробки даних буде побудовано у Варшаві чи поблизу міста. Microsoft виділить гроші не лише на будівництво та інфраструктуру, а й на навчання програмістів, інженерів, архітекторів.

 "Це (інвестиція - Ред.) доводить, що польський цифровий ринок є привабливим навіть у часи, коли світова економіка переживає кризу", - прокоментував прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Польща може бути технологічним серцем Європи", - заявив генеральний директор Microsoft Polska Марк Логран, оголошуючи про інвестицію.

Польща прагне позиціонувати себе як регіональний центр технологій.

Європейська правда

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Microsoft Польща

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