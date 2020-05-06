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Заборгованість Пенсійного фонду перед єдиним казначейським рахунком зростає

Середа, 6 травня 2020, 13:00
 

У квітні Пенсійний фонд взяв позичку з єдиного казначейського рахунку на 11 млрд грн - це на третину більше, ніж фонд брав позичок у попередні місяці. За результатами квітня заборгованість ПФ перед ЄКР збільшилась на 3,6 млрд грн.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на дані Державної казначейської служби.

"У квітні Пенсійний фонд взяв позичку з єдиного казначейського рахунку (ЄКР) аж на 11 млрд грн. Це - на третину більше, ніж ПФ брав позичок у попередні місяці. А ще це - третина місячних видатків Пенсійного фонду (або 1 /12 його річних видатків). І за результатами місяця зміг повернути лише 7,4 млрд грн.

За результатами квітня заборгованість Пенсійного фонду перед ЄКР збільшилась на 3,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що сукупно за 4 місяці 2020 року було надано позик на 36,7 млрд грн, а погашено - близько 29,2 млрд грн.

 



"Таким чином, з початку року фактичний дефіцит ПФ (розрив між його доходами, включаючи пряме фінансування з бюджету, та його витратами, - який фонду доводиться фінансувати за рахунок позичок ЄКР) складає вже 7,9 млрд грн. І це - не враховуючи того, що бюджет напряму має перерахувати в Пенсійний фонд 202 млрд грн (що також є коштами на покриття дефіциту)", - підкреслюють економісти.

"Це черговий "дзвіночок" наслідків карантинних заходів для економіки: обсягів ЄСВ недостатньо для здійснення пенсійних виплат.

Очевидно, тут "спрацювали" як прямі звільнення від обов’язковості сплати СЄВ (як от ФОПів третьої групи за березень-квітень), так і загальна зупинка діяльності багатьох бізнесів, а відтак невиплата заробітної плати, а відтак відсутність внесків до Пенсійного фонду", - пояснили у КШЕ.

Економічна правда

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Пенсійний фонд гроші

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