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Кулеба: бізнес зможе літати з главою МЗС для відкриття нових ринків

Середа, 6 травня 2020, 12:40
 

Міністерство закордонних справ України готує низку новацій для підтримки компаній, які хотіли би поставляти свою продукцію на експорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку 1+1".

Під час пандемії треба рятувати людей і економіки. Тому що, якщо ми не врятуємо економіку, нам всім буде дуже погано. В повноваженнях МЗС є дві речі: допомагати українським експортерам просувати їхні товари на зовнішні ринки і залучати інвестиції з-за кордону.

"Ми повністю перезавантажуємо такий орган при МЗС як Рада експортерів на інвесторів. Ми робимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ у відрядження за кордон, для того, щоб заручитися політичною підтримкою", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що, МЗС анонсуватиме візити міністра в певну країну і компані, яка є членом Ради експортерів, і цікавиться ринком даної країни, зможе подати заявку і долучитися до цього візиту.

"Вони роблять заявки, ми дивимося, де реально можемо допомогти. Якщо потрібно, то людина може полетіти і ми організуємо відповідні зустрічі. Така політична підтримка бізнесу це те, що робиться у багатьох країнах світу. Я хочу запевнити, що ніякого лобізму певних компаній не буде. Буде прозора процедура, яка базуватиметься на найкращих стандартах наших міжнародних партнерів", - додав міністр.

Європейська правда

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