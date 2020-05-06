Яйця, вода і бургери: що замовляли українці в Glovo під час карантину

З початку карантину кількість користувачів, які вперше здійснили замовлення у додатку Glovo, виросла у 2 рази, а найактивніший користувач сервісу під час карантину зробив 155 замовлень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Власники гаджетів на IOS та Android розподілились серед користувачів додатку Glovo у співвідношенні 39% проти 69%. Однак, користувачі на IOS за місяць роблять на одне замовлення частіше, ніж користувачі на Android. Відповідно, середній чек замовлень у користувачів на IOS вищий на 5%", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних платформи з 16 березня по 29 квітня 2020 року, кількість замовлень у баблах "Супермаркети" зросла на 40%, а в "Аптеки" на 35%. Середній чек у цих категоріях також зріс - на 25%.

Підкреслюється, що серед найпопулярніших товарів із супермаркетів у замовленнях українців - яйця, негазована вода, овочі, яблука та банани, в топі алкогольних напоїв - пиво та вино.

Із ресторанів кур'єри Glovo найчастіше доставляли бургери, салати, азійські страви. Найвищий чек за час карантину становив 5 132 грн, а найменший - 2 грн (вартість порційного соєвого соусу).

"Найбільш незвичними замовленнями за період стали доставка 4 л свинячої крові з особливим коментарем "без грудочок" та тест на визначення коронавірусної інфекції.

Також повідомляється, що тренд на безготівковий розрахунок зріс і за останніми даними становить 55%.

Економічна правда