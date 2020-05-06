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Курс гривні не змінився, НБУ на міжбанк не виходив

Середа, 6 травня 2020, 09:15
 

На валютному міжбанку у вівторок, 5 травня, покупці і продавці самі знаходили компроміс по курсу і втручання Нацбанку не знадобилось.

Котирування гривні до доллара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 - 26,96 гривні.

Як повідомляє Finance.ua, весь день покупці і продавці самі знаходили оптимальний для них курс. То пропозиція перевищувала попит, то навпаки - покупців ставало більше, але особливо на котируваннях це не позначалося.

Зазначається, що до 11:00 долар просів до 26,96 - 26,99 гривень, перед обідом на торги вийшли основні гравці і курс підріс до 26,97 - 27,00 гривні.

"Після 14 години в тому ж спокійному форматі долар поступово подешевшав до 26,965 - 26,99 гривень, а завершилася сесія на позначці 26,94 - 26,965. НБУ на ринок не виходив", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 6 травня на рівні 26,97 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні за євро (на 5 травня - 29,50 гривні).

Економічна правда

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