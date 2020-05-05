Google та Apple заборонять відстежувати геолокацію людей із коронавірусом
Нова технологія Apple і Google для відстеження можливих інфікованих не дозволить встановлювати їхнє точне місце розташування.
Про це повідомляє Techcrunch.
"Два найбільші у світі постачальники операційних систем для смартфонів, що контролюють близько 99% світового ринку смартфонів, розробляють технологію API, що попереджає власників телефонів про контакт з інфікованими людьми", - заявили у Google.
"Минулого тижня перші версії технології стали доступні стороннім розробникам додатків. Компанії також прийняли нову політику, якої повинні дотримуватися будь-які розробники, що працюють з API: вони не можуть отримати дозвіл на доступ до геолокації конкретного пристрою", - йдеться у повідомленні.
Проте можливість відстежувати геолокацію заражених залишиться у додатків, які не використовують цю нову технологію Apple і Google.
Нагадуємо:
Про створення технології для відстежування людей, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію, корпорації домовилися на початку квітня.
Передбачається, що користувачі самі зможуть повідомляти, що у них діагностовано COVID-19, після чого їхні телефони анонімно попереджатимуть про це людей, з якими заражений особисто контактував упродовж двох тижнів.
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