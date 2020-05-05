Чохли, білизна, маски: Що купують українці за кордоном під час коронавірусу

Aliexpress очолює рейтинг зарубіжних інтернет-магазинів в Україні. У квітні 2020 року кількість замовлень з Aliexpress зросла на 28% в порівнянні з квітнем минулого року.

Про це йдеться в пресрелізі компанії "Нова пошта".

За 1 квартал 2020 року "Нова пошта Глобал" доставила тільки літаками понад 1 тис тонн товарів з Китаю і США.

Зазначається, що розмір середнього чека на Aliexpress виріс з 6,6 долара до 11,6 долара. Серед замовлень українців збільшилася кількість захисних засобів і товарів медичного призначення - маски, респіратори, термометри та ін.

Найпопулярнішими категоріями товарів залишаються чохли для телефонів, кабелі, зарядні пристрої, одяг, взуття, білизна і БАДи.

Наступними після Aliexpress за популярністю серед українців є американські онлайн-магазини: iHerb, Ebay, Amazon і 6 p.m.

Найактивнішими покупцями з-за кордону залишаються мешканці великих міст - Києва, Харкова, Одеси, Дніпра і Львова. За час карантину вдвічі збільшилася кількість замовлень від клієнтів з Житомирської області.

"В середньому за день клієнти Нової пошти замовляють близько 2,6 тонн товарів з Aliexpress. Зараз ми регулярно доставляємо покупки чартерними вантажними літаками та потягом. Наступний літак чекаємо вже на початку травня", - заявив Юрій Беневітський, директор "Нова Пошта Глобал".

Нагадуємо:

"Нова Пошта Глобал" (раніше "Нова пошта Інтернешнл) з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить до групи компаній "Нова пошта".

Компанія розвиває сервіс NP Shopping - доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії та Польщі, надає послуги з імпорту та експорту для бізнесу і можливість здійснити відправлення у більшість країн світу.

За 2019 рік доставили 3,4 млн міжнародних посилок, що на 26% більше, ніж за 2018 рік.

Економічна правда