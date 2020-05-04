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В ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 19:25
 

Населення світу у 2020 році внаслідок пандемії коронавірусу COVID-19 втратило 3,4 трлн доларів

Джерело: голова 74-ї сесії Генасамблеї ООН, представник Нігерії Тіджані Мухаммад-Банді, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Згідно з даними Міжнародної організації праці (МОП), через пандемію коронавірусу в 2020 році люди по всьому світу зазнали збитків в розмірі $3,4 трлн. Всі країни (...) наразі знаходяться під великим тиском. Жодна країна світу самостійно не може вистояти проти таких труднощів. Ми хочемо спільними зусиллями перемогти пандемію COVID-19".

Деталі: Для цього, за словами Мухаммад-Банді, повинна бути створена нова, стійка система, яка припинить війни в різних країнах.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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коронавірус фінанси ООН

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