"Дитячі" виплати ФОПам: як оформити допомогу

Кабмін вирішив надати додаткову допомогу ФОПам та безробітним, у яких є маленькі діти - ФОПам, які мають дитину до 6 років, держава виплачуватиме 1 779 грн, тим, хто має дитину від 6 до 10 років - 2 218 гривень.

Про це повідомляє Центр громадського моніторингу та контролю.

Хто може отримати допомогу?

За інформацією Мінсоцполітики, фінансову підтримку від держави можуть отримати ФОПи, а також малозабезпечені сім’ї, які мають дітей до 10 років.

"Люди втрачають засоби для існування. Тому ми пропонуємо додаткові програми соціальної підтримки для сімей з дітьми в період карантину", - заявила очільниця відомства Марина Лазебна.

Претендувати на доплати можуть ФОПи, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку. При цьому у них не повинно бути заборгованості по сплаті ЄСВ протягом року.

"Після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов’язково станеться, понад 300 тисяч родин фізичних осіб - підприємців зможуть отримати таку допомогу", - заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо соцдопомоги безробітнім батькам, то попередньо вони повинні бути офіційно зареєстровані в Центрі зайнятості. Зараз це можна зробити онлайн, наприклад через застосунок "Дія". За урядовими підрахунками, допомогу на дітей можуть отримати близько 100 тисяч родин", - йдеться у повідомленні.

Ця держпідтримка не призначається, якщо сім’ї вже отримують виплати за програмою "Муніципальна няня".

Скільки виплачуватимуть?

Відповідно до постанови Кабміну, додаткова підтримка надається на кожну дитину до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, ФОПам, які мають дитину до 6 років, держава виплачуватиме 1 779 грн, тим, хто має дитину від 6 до 10 років - 2 218 гривень.

А середньомісячна допомога для малозабезпеченої сім’ї із неповнолітніми дітьми становить від 2 800 до 3 020 гривень.

За даними Мінсоцполітики, виплати фінансуватимуться із Фонду боротьби з коронавірусом.

Як оформити допомогу?

Оформити соцдопомогу можна онлайн на сайті Мінсоцполітики. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму на порталі e-services.msp.gov.ua за допомогою електронного цифрового підпису.

"Треба заповнити форму і додати певні документи. За три дні буде оброблена інформація управлінням соціального захисту і будуть перераховані кошти на картки підприємців", - пояснила Марина Лазебна.

До заяви потрібно додати копії паспорта та ІПН, а також свідоцтва про народження дитини.

"Допомога виплачуватиметься на час карантину та впродовж одного місяця після його скасування. Тобто щонайменше у травні та червні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 22 квітня ухвалив рішення щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для ФОПів, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

Економічна правда