ПриватБанк продовжив пільговий режим для переказів з Польщі 

ПриватБанк подовжив пільговий період для відправлення переказів з Польщі в Україну без комісії через мобільний додаток My Ria до 30 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Для відправки безкоштовного переказу з Польщі в Україну потрібно завантажити додаток My Ria, зареєструватися і зробити транзакцію. Для завершення переказу треба просканувати штрих-код у найближчому з 8000 банкоматів Euronet і оплатити транзакцію карткою або готівкою.

Одержувач в Україні зможе зарахувати кошти через Privat24 або отримати їх в терміналах самообслуговування і банкоматах ПриватБанку. Отримати перекази Ria з Польщі можна як в євро, так і в доларах США

Економічна правда