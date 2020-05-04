Реєстрації нових ФОПів зростають, кількість вакансій — теж

За останній тиждень кількість активних вакансій на Work.ua зросла на 2 тисячі, а кількість нових ФОПів - на 2,123 тисячі (за минулий тиждень - на 1,5 тисячі).

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Зараз на цьому сайті пошуку роботи 25 тисяч активних вакансій, до карантину було 54 тисячі.

Також повідомляється, що 3% ресторанів відновили свою роботу. Продажі закладів громадського харчування поступово почали зростати. За час карантину закрилося 62% закладів.

️Вартість оренди однокімнатних та двокімнатних квартир впали в ціні. Зараз вона становить 11 100 і 19 300 відповідно. Трикімнатні квартири спочатку зростали в ціні, але на минулому тижні їх середня вартість знизилася на 300 грн і тепер становить 34 900 грн.

Пересування українців, пішоходів та водіїв, зросли на 15%.

Економічна правда