Влада дозволила поетапне відкриття Disneyland

Чиновники штату Флорида затвердили плани щодо поетапного відкриття Disneyland починаючи з 11 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть: температурний скринінг та носіння масок для гостей та працівників Disneyland.Також у парку не будуть організовувати паради, феєрверки та інші заходи, щоб не створювати натовп людей.

"Після відкриття компанія Disney заохочуватиме використання безконтактних платіжних систем. А також планує розширювати свої існуючі мобільні системи замовлень у ресторанах", - пише видання.

Нагадаємо:

Починаючи з січня, медіа-розважальний гігант закрив тематичні парки у всьому світу, щоб обмежити поширення коронавірусу

За оцінками компанії, Disney втратила 1 мільярд доларів з січня по березень через закриття своїх тематичних парків.