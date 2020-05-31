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Влада дозволила поетапне відкриття Disneyland

Неділя, 31 травня 2020, 17:32
 

Чиновники штату Флорида затвердили плани щодо поетапного відкриття Disneyland  починаючи з 11 липня. 

Про це повідомляє Reuters.

Після відкриття парку обов'язковими правилами стануть: температурний скринінг та  носіння масок для гостей та працівників Disneyland.Також у парку не будуть організовувати паради, феєрверки та інші заходи, щоб не створювати натовп людей.

"Після відкриття компанія Disney заохочуватиме використання  безконтактних платіжних систем. А також планує розширювати свої існуючі мобільні системи замовлень у ресторанах", - пише видання.

Нагадаємо:

Починаючи з січня, медіа-розважальний гігант закрив тематичні парки у  всьому світу, щоб обмежити поширення коронавірусу

За оцінками компанії, Disney втратила 1 мільярд доларів з січня по березень через закриття своїх тематичних парків.

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