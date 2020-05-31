Женевський автосалон може не відбутись і в 2021 році

Автовиставка у Женеві, скасована в 2020 році через пандемію коронавірусу, може не відбутися і в 2021 році.

Про це йдеться у прес-релізі Фонду Женевського міжнародного автосалону (GIMS), який проводить це автомобільне шоу.

У прес-релізі зазначається, якщо у цьому році проведення Женевського автосалону скасували через пандемію COVID-19, то в 2021 році причина може бути іншою. У GIMS з'явилися проблеми з фінансуванням.

Кілька тижнів тому, організатори попросили допомоги у влади, парламент Женеви погодився надати Фонду GIMS кредит розміром 16,8 млн швейцарських франків.

Але умови кредиту виявилися неприйнятним для організаторів Женевського автосалону.

"Однією з обов'язкових умов надання кредиту стало точне проведення Женевського автосалону у 2021 році,про що наразі досить складно говорити.

Дійсно, найбільші компанії-учасники автосалону настійно рекомендують нам проводити наступний автосалон не раніше 2022 року", - йдеться у прес-релізі GIMS.

Економічна правда