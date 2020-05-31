Індустріальний парк "Біла Церква" планує залучити 250 мільйонів доларів інвестицій

Індустріальний парк "Біла Церква" затвердив план розвитку, в якому має намір до 2026 року залучити 250 мільйонів доларів інвестицій та створити понад 30 нових підприємств.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

"За нашими оцінками, до 2026 року на території двох індустріальних парків буде створено додатково понад 4 тис робочих місць, побудовано 235 тис кв.м промислової нерухомості, включаючи виробничі та логістичні приміщення.

"Обсяг залучених інвестицій оцінюється в 250 млн дол", — зазначив Володимир Хмурич, генеральний директор ІП "Біла Церква".

Інвестиції будуть спрямовані на фінансування будівництва нових виробництв та логістичних комплексів, докомплектацію наявних виробництв, автоматизацію бізнес-процесів та науково-дослідні розробки, які будуть сприяти розвитку інновацій та впровадженню кращих галузевих практик.

Також це інвестиційно-привабливими вважаються проєкти з енергозбереження та ІТ-проєкти.

У прес-релізі повідомляється, що "Індастріал Парк Менеджмент" (ІПМ) переміг в конкурсі з вибору керуючої компанії індустріальних парків "Біла Церква 1" і "Біла Церква 2".

Нагадаємо:

Загальна площа ІП "Біла Церква" - більше 70 га. За даними прес-служби, на початок 2020 року резидентами індустріального парку є шість компаній. Першим проєктом став завод електрофурнітури Plank Electrotechnic LLC.