Renault скорочує робочі місця
Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу.
Про це повідомляє CNN.
На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших - ще 10 тис.
Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол.
"Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда Делбос.
Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання.
Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.
Нагадаємо:
У суботу, 30 травня, на півночі Франції, кілька тисяч людей вийшли на протест проти нових заходів економії автоконцерну Renault.
У п'ятницю, 29 травня, компанія оголосила про скорочення постійних витрат більш ніж на 2,2 млрд дол упродовж наступних трьох років.
У вівторок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі 8,8 мільярда доларів для автомобільної промисловості країни.
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