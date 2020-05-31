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Renault скорочує робочі місця

Неділя, 31 травня 2020, 14:40
 

Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу.

Про це повідомляє CNN.

На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших  - ще  10 тис.

Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол. 

"Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда ​​Делбос. 

Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання.

Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.

Нагадаємо:

У суботу, 30 травня, на півночі Франції, кілька тисяч людей вийшли на протест проти нових заходів економії автоконцерну Renault. 

У п'ятницю, 29 травня,  компанія оголосила про скорочення постійних витрат більш ніж на 2,2  млрд дол  упродовж  наступних трьох років.

У вівторок президент Франції Еммануель Макрон оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі 8,8 мільярда доларів для автомобільної промисловості країни.

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