Виноградарі та винороби звернулися до Президента та Уряду щодо зменшення податків

Виноградарі та винороби звернулися до Президента та Уряду щодо зменшення податкового навантаження задля мінімізації економічних наслідків пандемії COVID-19 та карантину.

Про це йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що ініціативу підтримали більше 50 виноградарських господарств та найбільші виноробні підприємства.

У зв'язку з погіршенням економічної ситуації в галузі та несприятливими кліматичними умовами в Причорноморському регіоні в цьому році, у відкритому листі закликають скасувати деякі податкові збори та зменшити фінансове навантаження.

У прес-релізі зазначається, що спостерігається зростання імпорту алкогольних напоїв протягом останніх трьох років. "Наприклад, уторговельних мережах за підсумками 2019 року частка імпортної продукції у грошовому вираженні становить: вина - 58%, ігристих вин - 51%, вермутів та аперитивів - 69%".

В деяких торговельних мережах відсоток імпортної алкогольної продукції, яка пропонується кінцевому споживачеві сягає 85%, а вітчизняної лише 15%.

Основні вимоги виробників:

Звільнення підприємств-виробників алкогольної продукції від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на алкогольну продукцію.

Запровадження положення про те, що в торговельних мережах відсоток представленості вітчизняної алкогольної у порівнянні з імпортною продукцією повинен бути не менше 50%.

Відновити спеціальний режим оподаткування податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників, які займаються вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом.

Запровадити різні за розміром ставки акцизного податку для виробників алкогольних напоїв та імпортерів. Розмір ставок акцизного податку для імпортних алкогольних напоїв повинен бути вищим на 30% або більше від розміру ставок акцизного податку для вітчизняних алкогольних напоїв.

Запровадити ввізне мито на алкогольну продукцію, яка імпортується на митну територію України.

Економічна правда