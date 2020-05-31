Виноградарі та винороби звернулися до Президента та Уряду щодо зменшення податків
Виноградарі та винороби звернулися до Президента та Уряду щодо зменшення податкового навантаження задля мінімізації економічних наслідків пандемії COVID-19 та карантину.
Про це йдеться у прес-релізі.
Зазначається, що ініціативу підтримали більше 50 виноградарських господарств та найбільші виноробні підприємства.
У зв'язку з погіршенням економічної ситуації в галузі та несприятливими кліматичними умовами в Причорноморському регіоні в цьому році, у відкритому листі закликають скасувати деякі податкові збори та зменшити фінансове навантаження.
У прес-релізі зазначається, що спостерігається зростання імпорту алкогольних напоїв протягом останніх трьох років. "Наприклад, уторговельних мережах за підсумками 2019 року частка імпортної продукції у грошовому вираженні становить: вина - 58%, ігристих вин - 51%, вермутів та аперитивів - 69%".
В деяких торговельних мережах відсоток імпортної алкогольної продукції, яка пропонується кінцевому споживачеві сягає 85%, а вітчизняної лише 15%.
Основні вимоги виробників:
- Звільнення підприємств-виробників алкогольної продукції від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на алкогольну продукцію.
- Запровадження положення про те, що в торговельних мережахвідсоток представленості вітчизняної алкогольної у порівнянні з імпортною продукцією повинен бути не менше 50%.
- Відновити спеціальний режим оподаткування податку на додану вартість длясільськогосподарських товаровиробників, які займаються вирощуванням багаторічних насаджень, тваринництвом.
- Запровадити різні за розміром ставки акцизного податку для виробників алкогольних напоїв та імпортерів. Розмір ставок акцизного податку для імпортних алкогольних напоїв повинен бути вищим на 30% або більше від розміру ставок акцизного податку для вітчизняних алкогольних напоїв.
- Запровадити ввізне мито на алкогольну продукцію, яка імпортується на митну територію України.
Економічна правда
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