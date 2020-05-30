Uber Shuttle поновлює роботу у звичному режимі: медпрацівники зможуть їздити безкоштовно
Субота, 30 травня 2020, 13:36
Сервіс Uber Shuttle поновить роботу в Києві з першого червня, залишаючи при цьому пільги для медпрацівників.
Про це пише Liga.Tech.
Під час карантину Uber Shuttle трансформували у сервіс Shuttle Heroes, який був безкоштовним за спеціальною перепусткою.
Виданням пише, що у компанії запевнили, що медпрацівники й надалі зможуть користуватися шатлами безкоштовно, подавши заявку на отримання спеціального коду.
Також повідомляється, що маршрути та ціни залишаються такими ж, як і раніше, "з незначними виключеннями".
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