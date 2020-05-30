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Uber Shuttle поновлює роботу у звичному режимі: медпрацівники зможуть їздити безкоштовно

Субота, 30 травня 2020, 13:36
 

Сервіс Uber Shuttle поновить роботу в Києві з першого червня, залишаючи при цьому пільги для медпрацівників.

Про це пише Liga.Tech.

Під час карантину Uber Shuttle трансформували у сервіс Shuttle Heroes, який був безкоштовним за спеціальною перепусткою. 

Виданням пише, що у компанії запевнили, що медпрацівники й надалі зможуть користуватися шатлами безкоштовно, подавши заявку на отримання спеціального коду.

Також повідомляється, що маршрути та ціни залишаються такими ж, як і раніше, "з незначними виключеннями".

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Економічна правда
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