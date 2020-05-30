США позбавлять Гонконг особливого торгового статусу
США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки на думку Штатів, він перестав бути автономною складовою Китаю.
Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції, пише The New York Times.
"Китай замінив свою обіцянку слідувати принципу "одна країна - дві системи" на принцип "одна країна - одна система", - заявив Трамп.
"Ми почнемо розглядати відмову від низки привілеїв", - сказав він, пояснивши, що це стосується, зокрема, торгівлі та угод про екстрадицію.
Трамп додав, що США відкличуть статус самостійної митної території Гонконгу, а також запровадять санкції щодо посадових осіб, які прямо або побічно підривають автономію Гонконгу". "Наші дії будуть рішучими і значними", - заявив президент США.
Нагадуємо:
Раніше на цьому тижні прем'єр Держради КНР Лі Кецян в доповіді на сесії ВЗНП підтвердив, що Пекін має намір створити "стабільні правові системи і механізми правозастосування для захисту національної безпеки в Гонконзі".
Це викликало нову хвилю протестних акцій в Гонконзі, на час припинилися наприкінці минулого року після початку розповсюдження коронавіруса.
У минулому США уклали низку угод з Гонконгом, що дають того особливий статус при торгівлі.Також сторони домовилися про умови екстрадицій.
У Вашингтоні заявляли про прагнення укладати двосторонні угоди з Гонконгом у різних сферах, включаючи культуру, освіту, торгівлю, інвестиції з метою підтримувати існування принципу "одна країна - дві системи в Китаї".
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