НБУ: Економічна активність відновлюється, однак досить повільно

У Нацбанку заявили, що економічна активність в низці секторів відновлюється, однак наразі досить повільно.

Про це йдеться в економічному огляді НБУ.

У регуляторі зазначають, що спад у виробництві електроенергії стабілізувався (за оцінкою НБУ, у травні становитиме -10.6%* р/р, на рівні попереднього місяця - ЕП), що за словами НБУ "передусім свідчить про все ще слабкі показники промисловості".

Також зазначається, що триває відновлення роботи кафе та ресторанів та зростає кількість реєстрації ФОП. У регуляторі кажуть, що це є "ознакою активізації малого бізнесу та сектору послуг".

Економічна правда