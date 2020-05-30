НБУ: Економічна активність відновлюється, однак досить повільно
Субота, 30 травня 2020, 12:20
У Нацбанку заявили, що економічна активність в низці секторів відновлюється, однак наразі досить повільно.
Про це йдеться в економічному огляді НБУ.
У регуляторі зазначають, що спад у виробництві електроенергії стабілізувався (за оцінкою НБУ, у травні становитиме -10.6%* р/р, на рівні попереднього місяця - ЕП), що за словами НБУ "передусім свідчить про все ще слабкі показники промисловості".
Також зазначається, що триває відновлення роботи кафе та ресторанів та зростає кількість реєстрації ФОП. У регуляторі кажуть, що це є "ознакою активізації малого бізнесу та сектору послуг".
Економічна правда
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