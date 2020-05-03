Обсяг експорту зернових культур збільшився на 20%

Обсяг експорту зернових культур на початку 2019/20 маркетингового року станом на 30 квітня склав більше 50,5 мільйонів тонн, що на 19,4% більше показників минулого року.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає АПК-Інформ.

Так, пшениці з початку сезону експортовано майже 19 млн тонн, що на 4,6 млн, або 32,3% вище торішнього обсягу.

Поставки ячменю на зовнішні ринки перевищили 4,68 млн тонн (+ 38,7%). Експорт жита склав 8,2 тис тонн проти 88,2 тис на цю ж дату минулого року.

Експорт кукурудзи на зовнішні ринки за звітний період перевищив 26,2 млн тонн (+ 9,8%).

Разом з тим, експорт українського борошна досяг майже 295,2 тис тонн, що на 22,4% більше, ніж роком раніше.