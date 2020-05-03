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Баффет втратив понад 55 мільярдів доларів через знецінення акцій

Неділя, 3 травня 2020, 15:20
 

Портфель акцій холдингу Berkshire Hathaway, головою ради директорів якої є Уоррен Баффет скоротився за квартал на 55,5 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Акції самої Berkshire з початку року впали на 19%. Агентство відзначає, що це гірше результатів індексу S&P 500, який знизився з початку року на 12%.

Найбільше в портфелі компанії постраждали акції залізничного оператора BNSF, Precision Castpart - виробника продукції для промислових та енергетичних компаній, авіакомпанії Boeing, а також взуттєвий та швейний бізнеси, які повідомили про зниження прибутку на 34%.

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Баффет акції

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