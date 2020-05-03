МВФ виділить Грузії 200 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Грузії транш на суму 200 мільйонів доларів на підтримку економіки, яка постраждала від впливу коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Фінансування буде надано для забезпечення макроекономічної стабільності, надання допомоги сфері охорони здоров'я та підтримки платіжного балансу.

"Очікується, що пандемія вплине на економіку Грузії, порушуючи позитивну економічну траєкторію минулих років", - йдеться у заяві фонду.

Нагадуємо:

Минулого місяця в МВФ заявили, що очікують, скорочення ВВП Грузії на 4% у 2020 році, проте фонд не прогнозує відновлення зростання на рівні 4% в 2021.