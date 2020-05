Баффет продав всі свої акції 4 авіакомпаній США

Холдинг Berkshire Hathaway американського інвестора Уоррена Баффета, продав всі належні йому акції чотирьох великих авіакомпаній США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Йдеться про компанії Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, American Airlines Group Inc і United Airlines Holdings Inc.

Баффет зазначив, що зробив помилку та втратив гроші на інвестиціях в авіакомпанії, але підкреслив, що їх керівництво виконало велику роботу, щоб бізнес вижив під час кризи.

"Ми прийняли це рішення з точки зору авіаційного бізнесу. Ми вивели гроші з бізнесу в основному навіть з істотними збитками", - заявив інвестор.

Частки в чотирьох авіакомпаніях були придбані у 2016 році. На кінець 2019 року у Berkshire Hathaway було 11% акцій Delta Air Lines, по 10% акцій American Airlines та Southwest Airlines, а також 9% акцій United Airlines. Однак на початку квітня стало відомо, що частка холдингу в Delta Air Lines скоротилася на 18%, а в Southwest Airlines - на 4%.