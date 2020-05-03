У квітні оптові ціни на дизпальне знизилися більш ніж на 20%

Середня ціна дизельного пальна у дрібнооптовому сегменті у квітні впала на 23% - з 16,40 до 12,70 грн/л.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи А-95".

Видання пише, що це найбільше місячне зниження дрібнооптових цін на ДП з листопада 2018 року.

Також повідомляється, що Кременчуцький НПЗ "Укртатнафти" за місяць знизив ціни на спотові відвантаження на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.

Оптові ціни в квітні знижувалися, реагуючи на обвал зовнішніх котирувань. В останні дні квітня світові ціни на нафту та паливні котирування в Європі демонстрували зростання через очікування відновлення попиту.

Нагадуємо:

Протягом місяця ціни впали до 4,75 грн/л після стрибка у вересні-жовтні на тлі перебоїв з поставками з Білорусі.