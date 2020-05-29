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Виведення 28 мільйонів: ДБР повідомило про підозру ексголові наглядової ради "Вектор Банку"

П'ятниця, 29 травня 2020, 20:29
 

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру щодо заволодіння чужим майном на суму понад 28 млн грн ексголові наглядової ради "Вектор Банку".

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними відомства, з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, видавали кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності.

"Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані в такий спосіб кредитні кошти перераховувались на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності, виводились у готівку та привласнювались учасниками злочинної схеми.

За результатами діяльності зазначеної схеми посадовці банку заволоділи коштами у сумі понад 28 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

2 березня 2017 року правління Нацбанку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії неплатоспроможних".

Як зазначалось, суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності стали причинами призначення в банк куратора та віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії проблемних.

Економічна правда

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