Виведення 28 мільйонів: ДБР повідомило про підозру ексголові наглядової ради "Вектор Банку"
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру щодо заволодіння чужим майном на суму понад 28 млн грн ексголові наглядової ради "Вектор Банку".
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
За даними відомства, з 2015 року посадові особи банку, зокрема голова наглядової ради, видавали кредити підконтрольним суб'єктам господарської діяльності.
"Надалі, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані в такий спосіб кредитні кошти перераховувались на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності, виводились у готівку та привласнювались учасниками злочинної схеми.
За результатами діяльності зазначеної схеми посадовці банку заволоділи коштами у сумі понад 28 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо:
2 березня 2017 року правління Нацбанку прийняло рішення "Про віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії неплатоспроможних".
Як зазначалось, суттєве зменшення ліквідних коштів банку та подання недостовірної статистичної звітності стали причинами призначення в банк куратора та віднесення ПАТ "Вектор Банк" до категорії проблемних.
Економічна правда
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