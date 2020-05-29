Ціни на продукти протягом тижня не змінились – Нацбанк

Протягом тижня з 22 по 28 травня ціни на продукти харчування майже не змінились - подорожчання виробів з борошна та фруктів компенсувалось зниженням цін на свинину, овочі і шоколад.

Про це йдеться в економічному огляді НБУ.

Зокрема, хліб подорожчав на 0,2%, а кондитерські вироби з борошна - на 0,3%. Водночас ціни на макаронні вироби, а також - на борошно і крупи - не змінились.

Яловичина подорожчала на 0,1%, а свинина - навпаки подешевшала на 0,3%. На 0,2% зросло в ціні м'ясо свійської птиці.

Риба та продукти з риби подешевшали на 0,2%, а молочні продукти - подорожчали на 0,3%.

Яйця та олія виросли у ціні на 0,1%.

Фрукти подорожчали на 0,5%, натомість на 0,8% подешевшали овочі.

Цукор і мед подорожчали на 0,1% і 0,2% відповідно, а шоколад - навпаки втратив у ціні 0,4%.

Економічна правда