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Аукціон НБУ з рефінансу: Ще 1 банк залучив 165 мільйонів

П'ятниця, 29 травня 2020, 18:13
 

Нацбанк на 5 аукціоні по рефінансуванні банків строком до 90 днів задовольнив заявку 1 банку на 165 мільйонів гривень.

Про це йдеться у даних регулятора.

Раніше НБУ встановив постійну ставку для відповідного рефінансування на рівні облікової ставки (8%).

Перед цим Нацбанк провів 4 аукціони по 90-денному рефінансуванню на загальну суму близько 9,5 млрд грн. Перший з аукціонів пройшов 30 квітня, під час якого НБУ видав рефінанс 9 банкам на 6,9 млрд грн.

8 травня НБУ провів перший тендер з рефінансування банків на термін від року до 5 років, на якому надав 11 банкам 2,4 млрд грн.

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Економічна правда

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