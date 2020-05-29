Аукціон НБУ з рефінансу: Ще 1 банк залучив 165 мільйонів

Нацбанк на 5 аукціоні по рефінансуванні банків строком до 90 днів задовольнив заявку 1 банку на 165 мільйонів гривень.

Про це йдеться у даних регулятора.

Раніше НБУ встановив постійну ставку для відповідного рефінансування на рівні облікової ставки (8%).

Перед цим Нацбанк провів 4 аукціони по 90-денному рефінансуванню на загальну суму близько 9,5 млрд грн. Перший з аукціонів пройшов 30 квітня, під час якого НБУ видав рефінанс 9 банкам на 6,9 млрд грн.

8 травня НБУ провів перший тендер з рефінансування банків на термін від року до 5 років, на якому надав 11 банкам 2,4 млрд грн.

Читайте також: "Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні

Економічна правда