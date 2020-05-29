За квітень середня зарплата знизилась на 8,1% - Держстат

У квітні середня зарплата становила 10430 гривень,це на 8,1% менше у порівнянні з попереднім місяцем. У порівнянні з минулим роком середня зарплата виросла на 1,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше зарплати штатних працівників знизились у Києві (на 15,1% до 15278 грн ), Рівненській (на 12,9% до 8884 грн) та Волинській (областях 11,5% до 7758 грн)

Найбільшу зарплату у квітні мали робітники фінансової та страхової діяльності (на 2,1% більше ніж минулоріч, в середньому 20,2 тис грн); cфери телекомунікації та інформації (на 10,7% менше ніж минулоріч, в сер. 18,3 тис грн); сектору держуправління й оборони (на 13% більше, в сер. 15 тисяч)

Найменші зарплати були у працівників ресторанів і готелів - 3,5 тис. грн ( на 46,4% менше ніж рік тому), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги - 7 тис. грн (+4,3%), операцій з нерухомим майном - 7121 грн (-13,1%).

Економічна правда