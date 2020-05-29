Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро – 29,80 - 29,83 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,77 – 27,01 гривні. Євро купують по 29,40 гривні, продають по 29,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,86 - 26,94 гривні, євро - 29,45 - 29,72 гривні.

Нагадуємо:

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,93.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 29 травня на рівні 26,91 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,62 гривні (на 28 травня - 29,72 гривні).

Економічна правда