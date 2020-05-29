"Антивірусний" фонд держбюджету: за 5 тижнів карантину використали лише 20% коштів

Фонд боротьби з коронавірусом існує вже майже 1,5 місяці (з 13 квітня), але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на дані Мінфіну.

"Порядок використання коштів з нього був ухвалений 22 квітня. Рішення про перший розподіл коштів було прийняте вже 27 квітня.

Обсяг фонду складає 64,7 млрд грн. На 25 травня урядом було розподілено лише 13,02 млрд грн (або 20%) з коштів фонду. Не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну, станом на 25 травня кошти з Фонду отримали лише 3 розпорядники:

Мінекономіки - 6 млрд грн. Ці гроші було спрямовано на надання додаткового фінансування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

МОЗ - 3,09 млрд грн. З цих коштів майже 2,99 млрд призначені забезпечити здійснення заходів для боротьби з коронавірусом, а 100 млн грн будуть використані на закупівлю апаратів ШВЛ.

Міністерство соціальної політики - 3,39 млрд грн. З них 1,66 млрд грн буде витрачено на допомогу на дітей ФОПам 1 та 2 групи спрощеної системи оподаткування та 2,28 млрд грн фінансової допомоги Фонду соціального страхування.

"Як ми і прогнозували раніше, уряд не встигає (або ж не має потреби) використовувати в повному обсязі гроші Ковід-фонду.

А оскільки пік епідемії, здається, вже пройдено, не виключено, що в уряду та парламенту виникне велика спокуса або використовувати кошти Ковід-фонду на потреби, не пов’язані із карантином, або ж продовжувати карантин якомога довше (адже право на використання коштів Ковід-фонду в Уряду є лише протягом карантину + 30 днів з його завершення)", - підкреслюють економісти.

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Економічна правда