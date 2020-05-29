За карантин борги перед медиками зросли на 54%

На 10 березня борг по зарплатах перед медиками становив майже 15 млн грн, до 18 травня борг виріс на 54%

Про це повідомляють аналітики YouControl з посиланням на дані реєстру Держслужби з питань праці.

Найбільший приріст заборгованості спостерігається у таких областях: Львівська (борг збільшився на 6,33 млн грн), Тернопільська (на 1,79 млн грн), Сумська (на 0,39 млн грн) та Київська область (на 0,72 млн грн).

Дані з реєстру Держслужби свідчать, що найбільша частка боргу припадає на заклади з основним КВЕДом "Діяльність лікарняних закладів" і становить більш ніж 60% загального боргу по медиках.

Згідно з інформацією, яку надала Національна служба здоров'я України (НСЗУ), за період з 1 березня до 21 травня служба виплатила медичним закладам первинної медичної допомоги 4,43 млрд грн, спеціалізованим закладам та закладам екстреної допомоги ‒ 9,68 млрд грн, а за надання допомоги пацієнтам з COVID ‒ 247,94 млн грн.

"Всі виплати закладам за надані послуги були здійснені вчасно та у повному обсязі", ‒ запевняють у прес-службі НСЗУ.

Установа займається фінансуванням медичних закладів, які уклали договір з нею, а це 1 620 комунальних медзакладів. Тобто практично всі лікарні України, що знаходяться у комунальній власності, 61 приватний медзаклад та чотири ФОП, що надають медичні послуги.

Щодо механізму фінансування, то НСЗУ акцентує на тому, що перераховує кошти безпосередньо на рахунки медичних закладів. "Далі заклад самостійно розпоряджається цим бюджетом. У тому числі, виплачує заробітну плату працівникам.

Механізм нарахування заробітної плати і премій та надбавок зазначається в колективному договорі, який підписують всі працівники", ‒ розповіли в прес-службі НСЗУ.

YouControl перевірив наявність заборгованостей в реєстрі Держслужби з питань праці та виявив, що заклади, які мали борг на 18 травня, на 25 травня скоротили його сумарно лише на 10%. Загальний обсяг боргу таких медзакладів дорівнював на цю дату 21,16 млн грн.

Економічна правда