"Укравтодор": Лише 2% з обстежених мостів повністю справні

Лише 2% із 35% обстежених мостів перебувають у повністю справному стані, 10,6% - обмежено справні, а 2,7% - недіздатні в принципі.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков під час презентації концепції державної економічної програми відновлення мостів на дорогах на 2020-2025 роки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Всього обстежено 35% з 16,2 тисяч мостів і споруд - тобто, ми навіть не володіємо інформацією про те, в якому вони стані. Можна сказати, що тільки 2% мостів в справному стані", - підкреслив Кубраков.

З обстежених мостів 10,6% - обмежено справні, 57,8% - дієздатні, 26,9% - обмежено дієздатні, а 2,7% - недієздатні в принципі.

За його словами, переважно мости будувались в 60-70-ті роки (сумарно 8,7 тисяч споруд).

Голова "Укравтодору" додав, що Україні 16 155 штучних споруд, які підпадають під термінологію "мости" у відповідній державній цільовій програмі. З них обстежено лише 35% (5 631 споруд).

При цьому, з обстежених мостів 71% - державних, 15% - місцевих споруд, лише 36% відповідають сучасним стандартам щодо вагогабаритних параметрів.

Нагадаємо:

Раніше мер Києва Віталій Кличко доручив комунальним службам обстежити столичні мости і шляхопроводи та демонтувати фрагменти облицювання, що несуть потенційну небезпеку. Також він наголосив, що із 171 конструкції мостів і шляхопроводів - 75 у передаварійному стані.