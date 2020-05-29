"Нова пошта" відновлює платне зберігання відправлень

З 1 червня Нова пошта відновлює стандартні умови послуги зберігання – посилки безкоштовно зберігаються 7 календарних днів, на восьмий день починає нараховуватися плата.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нова пошта ввела безкоштовне зберігання відправлень 18 березня, з початком обмежувальних заходів пов'язаних з пандемією.

"Наразі в містах відновлюється рух громадського транспорту, планується відновлення міжміського та міжобласного пасажирського перевезення. Тому ми прийняли рішення відновити дію послуги", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що плата за зберігання посилок та вантажів не буде нараховуватися до 7 червня включно.

Для тих відправлень, які надійдуть у відділення до 1 червня включно, першим платним днем зберігання буде 8 червня.

Для відправлень, які будуть надходити у відділення після 1 червня, будуть діяти стандартні умови послуги.

Економічна правда