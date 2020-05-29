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Авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися у червні

П'ятниця, 29 травня 2020, 11:34

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною і Австією може відновитися після 23 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо ситуації з відновленням авіасполучення між Україною та Австрією. Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян" - написав посол.

Як відомо, Австрія вже послабила прикордонний контроль, відкривши всі прикордонні переходи з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною. 

Разом з тим у Відні заявили, що не хочуть поспішати з відкриттям кордону з Італією, поки епідеміологічна ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, в уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

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Європейська правда

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