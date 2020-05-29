Інтернет "Укртелеком" працює зі збоями по всій Україні
Компанія "Укртелеком" попереджає про збій в роботі своєї мережі у всіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба "Укртелекому".
"У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів", - повідомляє "Укртелеком".
"На жаль, проблема носить індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне вирішення", - додали в компанії.
Зазначається, що ситуація не вплинула на послуги голосового зв’язку – абоненти можуть користуватися телефоном.
"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні.
Економічна правда
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