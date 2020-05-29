Інтернет "Укртелеком" працює зі збоями по всій Україні

Компанія "Укртелеком" попереджає про збій в роботі своєї мережі у всіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба "Укртелекому".

"У зв'язку з технічним збоєм обладнання в мережі у деяких абонентів у всіх регіонах України фіксуються проблеми з авторизацією. Фахівці компанії займалися усуненням наслідків збою вночі і вже відновили сервіс для частини абонентів", - повідомляє "Укртелеком".

"На жаль, проблема носить індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне вирішення", - додали в компанії.

Зазначається, що ситуація не вплинула на послуги голосового зв’язку – абоненти можуть користуватися телефоном.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні.

Економічна правда