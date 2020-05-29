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Аеропорт "Бориспіль" взяв перший кредит на відновлення

П'ятниця, 29 травня 2020, 10:45
 

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" домовився про кредит в 10 мільйонів доларів від Альфа-Банку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Доходи підприємства впали більш ніж на 90%, і ми змушені звертатися за допомогою до держави і фінансових партнерів. Альфа-Банк - комерційний банк, який підтримав нас кредитними коштами. Завдяки цій підтримці ми зможемо поступово відновлювати свою діяльність" - сказав генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін.

В "Борисполі" зазначають, що були змушені шукати додаткове фінансування для підтримки діяльності, оскільки авіаційна галузь зазнала найбільших втрат в умовах карантину.

Нагадуємо:

"Бориспіль" оцінює втрати від введення карантинних заходів в 380 млн грн на місяць.

Аеропорт очікує збитки за підсумками цього року і просить дозволити Мінінфраструктури динамічно змінювати його фінансовий план у зв'язку з кризою.

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Бориспіль Альфа Банк кредит

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