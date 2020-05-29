Аеропорт "Бориспіль" взяв перший кредит на відновлення
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" домовився про кредит в 10 мільйонів доларів від Альфа-Банку.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Доходи підприємства впали більш ніж на 90%, і ми змушені звертатися за допомогою до держави і фінансових партнерів. Альфа-Банк - комерційний банк, який підтримав нас кредитними коштами. Завдяки цій підтримці ми зможемо поступово відновлювати свою діяльність" - сказав генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін.
В "Борисполі" зазначають, що були змушені шукати додаткове фінансування для підтримки діяльності, оскільки авіаційна галузь зазнала найбільших втрат в умовах карантину.
Нагадуємо:
"Бориспіль" оцінює втрати від введення карантинних заходів в 380 млн грн на місяць.
Аеропорт очікує збитки за підсумками цього року і просить дозволити Мінінфраструктури динамічно змінювати його фінансовий план у зв'язку з кризою.
Читайте також: Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін: Після кризи ми не побачимо дешевих авіаквитків
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua