Трамп "оголосив війну" соцмережі Twitter

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.

Джерело: The White House

Дослівно: "Президент Дональд Трамп щойно вжив заходів по боротьбі з онлайн-цензурою з боку технологічних корпорацій, в тому числі соціальних мереж".

Пряма мова Трампа: "Сьогодні я підписую Розпорядження про захист свободи слова і прав американського народу".

Деталі: текст указу поки не опублікований. В адміністрації Трампа запевнили, що "гроші платників податків не осядуть на рахунках компаній соціальних мереж, які несправедливо пригнічують свободу слова".

Трамп також додав, що незважаючи на своє невдоволення Twitter, він не буде видаляти свій аккаунт, так як він необхідний для спілкування з американським народом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Передісторія:

Конфлікт виник через те, що 26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.

У цьому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.

Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.

Українська правда