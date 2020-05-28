"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на три поїзди

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на 3 поїзди: №782/781 сполученням Київ - Черкаси, №786/785 Київ - Шостка та №790/789 Київ - Кропивницький, загалом уже відкрито продаж квитків на 29 поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

"Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагона в нічних поїздах.

Крім того, буде проводитися санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Після відновлення залізничного руху в українських поїздах провідники не пропонуватимуть напої та кондитерські вироби, але повинні щогодини мити туалети і підлогу в салоні вагону.

Поїзди поїдуть курсувати в Україні з 1 червня.

Станом на ранок 28 травня "Укразалізниця" розпродала більше 21 тисячі квитків, з них 97% - через інтернет.