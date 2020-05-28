Через коронавірус "МАУ" скоротила 900 співробітників

Авіакомпанія "МАУ" заявила, що через істотне зниження обсягів діяльності у зв'язку із карантинними обмеженнями скоротила 900 співробітників.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У зв'язку з запровадженням 17 березня обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.

Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша мета - зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема - льотний. На превеликий жаль, істотне зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ", - заявив президент МАУ Євгеній Дихне.

У компанії додали, що готуються до реалізації бізнес-стратегії, спрямованої на відновлення польотів.

Зазначається, що плани розраховані з урахуванням оптимістичного сценарію щодо зняття обмежень на вільний виїзд/в'їзд з/до Україні з 15 червня 2020 року як українців, так і іноземців.

"МАУ прогнозує, що після відновлення операційної діяльності пасажиропотік авіакомпанії скоротиться приблизно на 46% - до 1,9 млн пасажирів (з яких 0,986 млн вже перевезено з початку 2020-го до локдауну)", - йеться у повідомленні.

До квітня 2021 року - на початковому етапі рестарту - МАУ планує виконувати міжнародні середньомагістральні point-to-point рейси, здатні демонструвати високе завантаження без підтримки транзиту, а також відновити внутрішні рейси.

"На другому етапі - після нормалізації трафіку - відновити мінімальну міжнародну мережу. Виконання далекомагістральних рейсів можливе після організації ключових фідерних маршрутів - орієнтовно з квітня 2021-го", - додали у компанії.

Перевізник на початку відновлення польотів планує задіяти 14 літаків з подальшим збільшення до 28 повітряних суден.

Економічна правда