Лоукостер EasyJet скоротить третину персоналу через пандемію

Британська бюджетна авіакомпанія EasyJet збирається скоротити до 4500 своїх працівників і зменшити парк літаків після краху авіаперевезень через коронавірус.

Про це повідомляє Sky News.

Цей крок являє собою скорочення майже третини від 15 000 співробітників базованої в Лутоні авіакомпанії.

EasyJet приєднується до інших перевізників, включаючи British Airways і Ryanair, які вже оголосили про серйозні втрати робочих місць у відповідь на пандемію COVID-19, яка спустошила авіаційну промисловість у всьому світі.

Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен сказав: "Ми розуміємо, що зараз дуже важкі часи, і нам доводиться приймати дуже важкі рішення, які вплинуть на наших людей, але ми хочемо захистити якомога більше робочих місць в довгостроковій перспективі".

"Хоча ми відновимо польоти 15 червня, ми очікуємо, що попит буде рости повільно, повернувшись до рівня 2019 року приблизно через три роки. На цьому тлі ми плануємо скоротити чисельність нашого флоту, оптимізувати мережу і наші бази" – зазначив він.

Як повідомлялося, британська бюджетна авіакомпанія EasyJet відновить низку рейсів 15 червня, а всім пасажирам та членам екіпажу треба буде носити маски.

Європейська правда