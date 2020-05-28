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Банк Кореї очікує на найгірший рік для економіки з 1998 року

Четвер, 28 травня 2020, 12:35
 

Центральний банк Південної Кореї знизив процентні ставки до рекордного мінімуму і попередив, що пандемія коронавірусу буде важчою, ніж світова фінансова криза 2008 року.

Про це повідомляє Reuters.

Рада керуючих Банку Кореї одноголосно прийняла рішення про зниження процентної ставки на чверть процентного пункту до 0,5%, мінімуму з моменту введення нинішньої системи в 1999 році.

Такого рішення чекали 12 з 19 економістів, опитаних Рейтер.

Центробанк також погіршив прогноз для економіки на 2020 рік і тепер чекає зниження ВВП на 0,2%, тоді як в лютому прогнозувалося зростання на 2,1%.

Скорочення стане найсильнішим з 1998 року - з часів азіатської фінансової кризи.

Банк Кореї також знизив прогноз інфляції в цьому році до 0,3% з 1%.

"Ми плануємо активно купувати казначейські облігації для стабілізації ринків в разі підвищення волатильності довгострокової прибутковості", - сказав голова регулятора Лі Чжу-Йол на пресконференції.

"Після зниження ставки, процентна ставка тепер дуже близька до фактичної нижньої межі".

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економіка ставка фінансова криза

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