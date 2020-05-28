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Економічна активність в США впала через карантин

Четвер, 28 травня 2020, 11:20
 

Економічна активність у всіх дванадцяти округах США в квітні - середині травня знизилася, при цьому в більшості з них значно.

Про це йдеться в опублікованому Федеральною резервною системою регіональному огляді Beige Book.

Опитані бізнесмени висловили сподівання, що загальна активність зростатиме після відновлення роботи підприємств, хоча перспективи залишаються вельми невизначеними. У більшості респондентів оцінки потенційних темпів відновлення були песимістичними.

Зниження активності було особливо сильним в готельній та дозвільній галузях, з дуже слабкою активністю в сфері подорожей і туризму, зазначається в документі.

Продажі автомобілів були значно нижчими, ніж рік тому, хоча в деяких районах останнім часом відзначалося поліпшення ситуації.

"Реалізація житлової нерухомості впала почасти через меншу кількість виставлених на продаж будинків і обмежень на перегляди проданих будинків у багатьох районах. Будівельна активність також впала, оскільки у багатьох районах не вдалося реалізувати нові проєкти", - йдеться в огляді.

Активність в енергетичній сфері різко впала, оскільки компанії оголосили про закриття нафтових свердловин. В результаті кількість діючих бурових установок в країні впала до мінімального в історії рівня.

Зайнятість продовжувала знижуватися у всіх округах, в тому числі в більшості було відзначено значне погіршення, оскільки соціальне дистанціювання і закриття бізнесу позначилися на числі співробітників у багатьох фірмах. Зміна заробітної плати була різноспрямованою: деякі компанії знижували виплати, тоді як інші тимчасово підвищували її для основних співробітників.

Економічна правда

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США економіка зайнятість нерухомість зарплата

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