Всі розділи
Укр / Рус

З 1 червня Укрзалізниця продаватиме квитки за 90 днів до відправлення

Середа, 27 травня 2020, 16:08
 

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Джерело: Facebook-сторінка міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова Криклія: "За нашої ініціативи, з 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так Укрзалізниця зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки".

Передісторія:

Укрзалізниця вже двічі заявляла про відкриття онлайн продажу квитків на поїзди після карантину. Спочатку йшлося про 5 рейсів, а потім про 9.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За прикладом Deutsche Bahn: УЗ створить компанію для управління вокзалами 27 травня 2020, 11:59
Правління УЗ звільнило директора з розвитку бізнесу компанії 27 травня 2020, 11:36
В Україні запрацювали залізничні каси на вокзалах 27 травня 2020, 10:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!