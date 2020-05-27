Володимир Манукян: Моя ціль – змінити ставлення бізнесу до науки в нашій країні

В Україні приділяється недостатньо уваги розвитку й підтримці науки. Аби переконатися в цьому, досить переглянути державний бюджет на 2020 рік.

Рівень витрат на науку у порівнянні з іншими європейськими країнами наднизький - 10,6 млрд грн, а це приблизно 0,2% ВВП.

Варто відзначити, що це є порушенням закону "Про наукову та науково-технічну діяльність", де чітко визначено, що на науково-технічну діяльність держава повинна виділяти щонайменше 1,7% ВВП. На жаль, Україна не бачить ці сфери в переліку пріоритетних.

Карантин спричинив складну економічну і соціальну кризу, котра оголила проблеми у вітчизняній медицині. Міністр охорони здоров'я заявив про наявність 2 тис. апаратів ШВЛ.

Однак, наразі складно говорити про їхню якість та класифікацію, тож в разі ймовірного спалаху вірусу, їх може не вистачити для підтримки життєдіяльності всіх пацієнтів.

Це все є наслідком відсутності достойного фінансування науково-технічної діяльності, від успіхів якої залежить розвиток медичної галузі.

Потужні світові корпорації об'єднали свої зусилля у боротьбі з covid-19. Достатньо пригадати підприємства Ford, General Electric, Tesla, переобладнані під виробництво апаратів ШВЛ, коли рівень інфікування в США вийшов з-під контролю.

Володимир Манукян

Варто зазначити, що український бізнес також не залишився осторонь і всіляко намагається допомогти медицині. Мобільні оператори безкоштовно надають послуги зв'язку лікарям, служби таксі безкоштовно підвозять до роботи, а ресторани доставляють продукти харчування прямо в лікарні.

Також деякі вітчизняні підприємства розпочали розробку апаратів ШВЛ, зарубіжні аналоги котрих коштують занадто дорого, тож українські медичні установи не завжди можуть собі їх дозволити.

"Коли розпочалась паніка через пандемію, я зрозумів, що зволікати немає часу. Тому разом з інженерами підприємства "Восток-Н" ми зробили акцент на розробках, котрих медична галузь гостро потребувала саме в цей період", - підкреслив харківський бізнесмен Володимир Манукян у коментарі ЗМІ.

Володимир Манукян стверджує, що рішення зробити свій бізнес соціально відповідальним прийняв декілька років тому.

Розпочав з підтримки харківського заводу "Восток-Н", який спеціалізується на розробці та виробництві медичного обладнання: телескопічні фіксатори для проведення операцій "кришталевим людям", титанові імпланти з антибактеріальним покриттям, автоматичні машини для ендоскопів та багато іншого.

Під час пандемії підприємство перелаштувалось під потреби часу і розпочало виробництво медичних захисних масок і апаратів ШВЛ.

За своїми характеристиками розробки підприємства не поступаються закордонним аналогам, втім коштують істотно дешевше. Окрім того, підприємство є значним платником податків і створює робочі місця для молодих вчених та інженерів у регіоні, аби у них була можливість реалізувати себе саме в Україні.

"Український бізнес все частіше відзначає, що чим розвинутішими є державні інститути, в тому числі й у медичній галузі, тим стабільніше і безпечніше в такій країні займатися бізнесом. Від цього залежить його прибутковість й успішність.

На сьогодні цим опікуються одиниці вітчизняних підприємців. Я не говорю зараз про великі компанії, де ситуація дещо інша. Моя ціль – змінити ставлення середнього бізнесу до науки в нашій країні. Будь-яка пандемія рано чи пізно закінчується, а наука потребує безперервних інвестицій – у цьому наше майбутнє.

Наразі карантин послаблено, але не відомо, що очікує нас восени. Деякі експерти стверджують, що нам варто готуватися до нового спалаху вірусу. Тому бізнес повинен стати своєрідною "подушкою безпеки" для держави та діяти спільно з нею", - резюмував Володимир Манукян.